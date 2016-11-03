Кількість обстрілів дорожніх коридорів на лінії розмежування значно збільшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Впродовж тижня суттєво збільшилася кількість обстрілів дорожніх коридорів в смузі розмежування. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Російсько-терористичні війська у чотирьох випадках здійснювали обстріли контрольного поста „Мар’їнка“. Крім того, вздовж лінії бойових зіткнень українські військові зафіксували 2 БПЛА, які використовуються терористами”, — повідомив О.Слободян.
Також О.Слободян зазначив, що в результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів в зоні АТО за звітній період прикордонники виявили 29 транспортних засобів, якими порушники намагалися перевезти вантажі приховано або без належних товарно-супровідних документів.