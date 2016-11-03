Количество обстрелов дорожных коридоров на линии разграничения значительно увеличилось

"Российско-террористические войска в четырех случаях осуществляли обстрелы контрольного поста " Марьинка ". Кроме того, вдоль линии боевых столкновений украинские военные зафиксировали 2 БПЛА, которые используются террористами ", - сообщил О.Слободян.

Также О.Слободян отметил, что в результате наращивания системы контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов в зоне АТО за отчетный период пограничники обнаружили 29 транспортных средств, которыми нарушители пытались перевезти грузы скрыто или без надлежащих товарно-сопроводительных документов.