Кількість людей, безсимптомно хворих на COVID-19, невідома – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Визначити точну кількість безсимптомних хворих на COVID-19 можна лише при запровадженні ІФА-тестування (імуноферментний аналіз), який виявляє антитіла до збудника хвороби. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Дуже складно казати про відсоток таких випадків в Україні, тому що не існує достовірної інформації щодо безсимптомності. Чому не існує, це можливо тільки якщо буде запроваджено ІФА-тестування, яке наразі проходить відповідні експертизи, ІФА-тести в тому числі українського виробництва, ми дивимося на ІФА -тести іноземного виробництва”, — сказав Степанов.
За його словами, якщо подивитися на ті захворювання, які фіксуються в Україні,то дійсно є певна кількість людей, які безсимптомно переносять COVID-19.
“Ми це побачили завдяки розширенню кола осіб, які ми почали тестувати методом ПЛР. Більш достовірно ми зможемо сказати, коли будуть самі ті цифри, які будуть підкріплені відповідним тестуванням”, — розповів Степанов.
Нагадаємо,в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — 401.