Количество людей, бессимптомно больных COVID-19, неизвестно - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Определить точное количество бессимптомных больных COVID-19 можно только при введении ИФА-тестирования (иммуноферментный анализ), который выявляет антитела к возбудителю болезни. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Очень сложно говорить о проценте таких случаев в Украине, так как не существует достоверной информации о безсимптомности. Почему не существует, это возможно только если будет введенно ИФА-тестирование, которое сейчас проходит соответствующие экспертизы, ИФА-тесты в том числе украинского производства, мы смотрим на ИФА-тесты иностранного производства”, — сказал Степанов.
По его словам, если посмотреть на те заболевания, которые фиксируются в Украине, то действительно есть определенное количество людей, которые бессимптомно переносят COVID-19.
“Мы это увидели благодаря расширению круга лиц, которых мы начали тестировать методом ПЦР. Более достоверно мы сможем сказать, когда будут именно те цифры, которые будут подкреплены соответствующим тестированием”, — рассказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — 401.