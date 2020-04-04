Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині перевищила 91 тисячу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кількість померлих пацієнтів з коронавірусом у Німеччині склало 1 275, інфіковані 91 159 осіб. Такі дані навів у суботу Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), передає УНН.
Епіцентром поширення коронавірусом в Німеччині є Баварія. Далі йдуть Північний Рейн — Вестфалія і Баден — Вюртемберг. 23,8 тис. осіб по всій країні одужали.
За добу в Німеччині померли близько 150 осіб, заразилися — 5,5 тис.
Напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель, яка провела майже два тижні в ізоляції, вийшла з домашнього карантину. У зверненні до співгромадян вона сказала, що це “було нелегко”, і подякувала всім, хто дотримується режиму самоізоляції.
При цьому канцлер сказала, що поки не може назвати дату, коли в Німеччині вийде зняти обмеження, введені через пандемію.
“З мого боку було б безвідповідально назвати вам зараз конкретний день, коли заходи будуть скасовані або пом’якшені, а потім не стримати обіцянку, тому що дані по інфікованим не дозволять мені цього зробити”, — сказала вона. За її словами, уряд ФРН працює над тим, щоб знайти вихід з ситуації, що склалася.
Канцлер відзначила, що католицький Великдень (у 2020 році припадає на 12 квітня) німці через обмеження не зможуть провести так, як вони звикли. “Такого Великодня, як в цьому році, у нас ще ніколи не було”, — заявила вона.
Меркель сказала, що коронавірус “все ще поширюється з великою швидкістю” по Німеччині. Остання статистика по заразилися в ФРН дає привід живити “обережні надії”, додала вона. “Зростання кількості нових заражень відбувається трохи повільніше, ніж кілька днів тому”, — заявила Меркель.
Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.