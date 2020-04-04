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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61575 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72097 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85604 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83839 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103411 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86071 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102693 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130928 просмотра

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Количество инфицированных коронавирусом в Германии превысило 91 тысячу

Количество инфицированных коронавирусом в Германии превысило 91 тысячу

Киев  •  УНН

 • 19475 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Количество умерших пациентов с коронавирусом в Германии составляет 1275, инфицированных — 91 159 человек. Такие данные в субботу приводит Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), передает УНН.

Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Бавария. Далее следуют Северный Рейн — Вестфалия и Баден — Вюртемберг. 23,8 тыс. человек по всей стране выздоровели.

За сутки в Германии умерли около 150 человек, заразившихся — 5,5 тыс.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая провела почти две недели в изоляции, вышла из-под домашнего карантина. В обращении к согражданам она сказала, что это “было нелегко”, и поблагодарила всех, кто соблюдает режим самоизоляции.

При этом канцлер сказала, что пока не может назвать дату, когда в Германии выйдет снять ограничения, введенные из-за пандемии.

“С моей стороны было бы безответственно назвать вам сейчас конкретный день, когда меры будут отменены или смягчены, а потом не сдержать обещание, так как данные по инфицированным не позволят мне этого сделать”, — сказала она. По ее словам, правительство ФРГ работает над тем, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Канцлер отметила, что католическую Пасху (в 2020 году приходится на 12 апреля) немцы из-за ограничений не смогут провести так, как они привыкли. “Такой Пасхи, как в этом году, у нас еще никогда не было”, — заявила она.

Меркель сказала, что коронавирус “все еще распространяется с большой скоростью” по Германии. Последняя статистика по заразившимся в ФРГ дает повод питать “осторожные надежды”, добавила она. “Рост количества новых заражений происходит несколько медленнее, чем несколько дней назад”, — заявила Меркель.

Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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