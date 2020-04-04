Количество инфицированных коронавирусом в Германии превысило 91 тысячу

Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Бавария. Далее следуют Северный Рейн — Вестфалия и Баден — Вюртемберг. 23,8 тыс. человек по всей стране выздоровели.

За сутки в Германии умерли около 150 человек, заразившихся — 5,5 тыс.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая провела почти две недели в изоляции, вышла из-под домашнего карантина. В обращении к согражданам она сказала, что это “было нелегко”, и поблагодарила всех, кто соблюдает режим самоизоляции.

При этом канцлер сказала, что пока не может назвать дату, когда в Германии выйдет снять ограничения, введенные из-за пандемии.

“С моей стороны было бы безответственно назвать вам сейчас конкретный день, когда меры будут отменены или смягчены, а потом не сдержать обещание, так как данные по инфицированным не позволят мне этого сделать”, — сказала она. По ее словам, правительство ФРГ работает над тем, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Канцлер отметила, что католическую Пасху (в 2020 году приходится на 12 апреля) немцы из-за ограничений не смогут провести так, как они привыкли. “Такой Пасхи, как в этом году, у нас еще никогда не было”, — заявила она.

Меркель сказала, что коронавирус “все еще распространяется с большой скоростью” по Германии. Последняя статистика по заразившимся в ФРГ дает повод питать “осторожные надежды”, добавила она. “Рост количества новых заражений происходит несколько медленнее, чем несколько дней назад”, — заявила Меркель.

Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.