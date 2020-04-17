Кількість інфікованих коронавірусом на Львівщині перевищила 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Львівщині на 8 годину 17 квітня кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла до 203. З них 8 випадків - летальні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
“Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 203 випадки інфікування коронавірусом, з них 8 — летальні”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за час карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1025 осіб, з них госпіталізували — 277, а на амбулаторному лікуванні перебуває 748 осіб. 183 особи вже виписали.
“Зараз у лікарні перебуває 94 особи, з них в реанімації — 3 осіб, на апараті ШВЛ нема нікого. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 203 осіб, 8 людей померло. 11 пацієнтів одужало”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Львові почали тестувати священиків на коронавірус.