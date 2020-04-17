Число инфицированных коронавирусом во Львовской области превысило 200
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во Львовской области на 8 часов 17 апреля количество случаев заболевания COVID-19 выросло до 203. Из них 8 случаев - летальные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Как сообщила Галина Слична, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу, по состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 203 случая инфицирования коронавирусом, из них 8 - летальные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1025 человек, из них госпитализированы - 277, а на амбулаторном лечении находится 748 человек. 183 человека уже выписали.
"Сейчас в больнице находится 94 человека, из них в реанимации - 3 человек, на аппарате ИВЛ нет никого. В общем коронавирусную инфекцию обнаружено - у 203 человек, 8 человек умерли. 11 пациентов выздоровели", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, во Львове начали тестировать священников на коронавирус.