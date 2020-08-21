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Кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 проти квітня зросла у 2,4 раза

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У липні понад 11,4 тис. пацієнтів госпіталізували з COVID-19 в українські лікарні, кількість госпіталізацій збільшилася майже в 2,4 раза, порівняно з квітнем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 проти квітня зросла у 2,4 раза

“У липні у 255 закладах, які приймали пацієнтів з COVID-19 на госпіталізацію, працювало 1128 медичних команд. В середньому на одну команду припадало 10 госпіталізацій. У липні госпіталізували 11 458 осіб, 2 052 — у відділення інтенсивної терапії”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість нових випадків COVID-19 у липні зросла в 2,6 раза, порівняно з квітнем, а кількість госпіталізацій збільшилась майже в 2,4 рази.

“Найбільша кількість медичних команд працює в Івано-Франківській області — 101, у Львівській — 94, у Чернівецькій — 77. Найвища завантаженість у липні була у медичних команд Закарпаття, Львівщини та міста Київ: 26, 23 та 20 госпіталізацій на 1 одну команду відповідно”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того повідомляється, що у 933 закладах України створено 1578 мобільних бригад. У липні вони здійснили понад 156 тис. ПЛР-тестувань. У квітні ця кількість становила 66 тис., у травні — 118 тис., у червні — майже 145 тис.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 2 106 людей, серед них 136 медиків. За добу було госпіталізовано 487 людей — найбільша кількість з початку пандемії.

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