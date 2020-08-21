Число госпитализаций пациентов с COVID-19 по сравнению с апрелем выросло в 2,4 раза

"В июле в 255 заведениях, принимающих пациентов с COVID-19 на госпитализацию, работало 1128 медицинских команд. В среднем на одну команду приходилось 10 госпитализаций. В июле госпитализировали 11 458 человек, 2052 - в отделение интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество новых случаев COVID-19 в июле выросло в 2,6 раза по сравнению с апрелем, а количество госпитализаций увеличилось почти в 2,4 раза.

"Наибольшее количество медицинских команд работает в Ивано-Франковской области - 101, во Львовской - 94, в Черновицкой - 77. Самая высокая загруженность в июле была у медицинских команд Закарпатья, Львовской области и города Киев: 26, 23 и 20 госпитализаций на 1 одну команду соответственно", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что в 933 заведениях Украины создано 1578 мобильных бригад. В июле они совершили более 156 тыс ПЦР-тестирований. В апреле это количество составляло 66 тыс., в мае - 118 тыс., в июне - почти 145 тыс.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 2106 человек, среди них 136 медиков. За сутки были госпитализированы 487 человек - наибольшее количество с начала пандемии.



