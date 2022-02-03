Кількість боргів українців зросла майже на 1,5 млн: яких найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У 2021 році кількість боргів українців зросла майже на 1,5 млн, що майже на третину більше, ніж 2020-го (приріст 1,2 млн заборгованостей). Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ресурсу "Опендатамедіа".
Деталі
Найбільше зростання зафіксували в таких категоріях єдиного реєстру боржників:
– борги за кредитами, а також перед компаніями та організаціями (+47% або +567 тисяч боргів за 2021 рік);
– заборгованість з оплати комунальних послуг (+ 41% або +140 тисяч боргів). Загальний борг станом на 1 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн;
– борги у справах про адміністративні правопорушення (+35% або +285 тисяч боргів).
Найбільші категорії за кількісним показником:
– заборгованість перед банками, компаніями та організаціями – 1 761 749 боргів (27% від загальної кількості заборгованостей);
– стягнення коштів на користь держави – 1 629 505 боргів (25%);
– штрафи за порушення правил дорожнього руху – 1 327440 боргів (20%).
Додамо
Потрапляння до реєстру може накласти на боржника низку обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і купівлю авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.
Нагадаємо
Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, також можуть оформити житлову субсидію.