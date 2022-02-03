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15 марта, 19:03 • 103108 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135142 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118929 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112785 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102367 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100232 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Количество долгов украинцев выросло почти на 1,5 млн: каких больше всего

Количество долгов украинцев выросло почти на 1,5 млн: каких больше всего

Киев • УНН

 • 21016 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В 2021 году количество долгов украинцев выросло почти на 1,5 млн, что почти на треть больше, чем в 2020-м (прирост 1,2 млн задолженностей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса "Опендатамедиа".

Детали

Наибольший рост зафиксировали в таких категориях единого реестра должников:

– долги по кредитам, а также перед компаниями и организациями (+47% или +567 тысяч долгов за 2021 год);

– задолженность по оплате коммунальных услуг (+41% или +140 тысяч долгов). Общий долг на 1 декабря 2021-го составляет 72,7 млрд грн;

– долги по делам об административных правонарушениях (+35% или +285 тысяч долгов).

Наибольшие категории по количественному показателю:

– задолженность перед банками, компаниями и организациями - 1 761 749 долгов (27% от общего количества задолженностей);

– взыскание денежных средств в пользу государства - 1 629 505 долгов (25%);

– штрафы за нарушение правил дорожного движения - 1 327440 долгов (20%).

Добавим

Попадание в реестр должников может повлечь за собой ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокирование средств на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку авто и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.

Напомним

Граждане, у которых есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить жилищную субсидию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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