Кількість бездомних українських біженців в Британії подвоїлася за півроку

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Згідно з даними, які щомісяця публікує Департамент підвищення рівня житлового будівництва та громад (DLUHC), з кінця листопада 2022 року без даху над головою було 3010 українських сімей. Зараз це число становить 5995.

У рамках цієї цифри кількість сімей з дітьми, які стали бездомними, збільшилася на 94% з листопада 2022 року, з 2070 до 4025. Кількість самотніх українців, які стали бездомними, збільшилася більш ніж удвічі всього за 6 місяців - з 915 до 1890.

З лютого 2022 року стали бездомними 650 сімей, які використовували невідомий або "інший" маршрут для в'їзду до Великої Британії або які залишилися в рамках Програми підтримки України (Ukraine Extension Scheme).

Програма Ukraine Extension Scheme дозволяє громадянам України, чий дозвіл на перебування у Великій Британії закінчився 1 січня 2022 року або раніше, залишатися в країні.

З 5 995 сімей, які стали бездомними, 3 800 є учасниками програми "Homes for Ukraine", а ще 1 475 в'їхали до Великої Британії за сімейною схемою.

Раніше цього року дані, опубліковані DLUHC, показали, що кількість сімей, що проживають у тимчасовому житлі перевищила 100 000 осіб. Уперше за майже два десятиліття ця цифра досягла 100 000 осіб.

"Завдяки щедрості спонсорів Homes for Ukraine вже 123 400 українців змогли переїхати до Великої Британії. Коли спонсорство припиняється, влада зобов'язана стежити за тим, щоб сім'ї не залишалися без даху над головою, і ми надаємо їм широке фінансування, призначене для областей з найбільшою потребою, включно з додатковими 150 мільйонами фунтів стерлінгів для підтримки українських гостей у переїзді до власних будинків, а також 750 мільйонами фунтів стерлінгів на придбання житла для українських та афганських сімей", - сказав представник DLUHC.

"Усі, хто прибуває з України, можуть працювати або вчитися й отримувати пільги з першого дня, і ми збільшили виплати спонсорам до 500 фунтів стерлінгів на місяць після того, як гість прожив тут рік", додав він.

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