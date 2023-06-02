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Количество бездомных украинских беженцев в Британии удвоилось за полгода

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Количество украинцев у которых закончились договоры о "спонсорстве" — проживания в домах британцев, которым местные власти помогают переехать во временное жилье, за полгода выросло вдвое. Сейчас это число составляет 5995 человек, пишет УНН со ссылкой на Local Government Chronicle.

Детали

Согласно данным, которые ежемесячно публикует Департамент повышения уровня жилищного строительства и общин (DLUHC), с конца ноября 2022 года без крыши над головой было 3010 украинских семей. Сейчас это число составляет 5995.

В рамках этой цифры количество семей с детьми, которые стали бездомными, увеличилось на 94% с ноября 2022 года, с 2070 до 4025. Количество одиноких украинцев, ставших бездомными, увеличилось более чем вдвое всего за 6 месяцев - с 915 до 1890.

С февраля 2022 года стали бездомными 650 семей, которые использовали неизвестный или "другой" маршрут для въезда в Великобританию или которые остались в рамках Программы поддержки Украины (Ukraine Extension Scheme).

Программа Ukraine Extension Scheme позволяет гражданам Украины, чье разрешение на пребывание в Великобритании истекло 1 января 2022 года или ранее, оставаться в стране.

Из 5 995 семей, которые стали бездомными, 3 800 являются участниками программы "Homes for Ukraine", а еще 1 475 въехали в Великобританию по семейной схеме.

Ранее в этом году данные, опубликованные DLUHC, показали, что количество семей, проживающих во временном жилье превысило 100 000 человек. Впервые за почти два десятилетия эта цифра достигла 100 000 человек.

"Благодаря щедрости спонсоров Homes for Ukraine уже 123 400 украинцев смогли переехать в Великобританию. Когда спонсорство прекращается, власти обязаны следить за тем, чтобы семьи не оставались без крыши над головой, и мы предоставляем им широкое финансирование, предназначенное для областей с наибольшей потребностью, включая дополнительные 150 миллионов фунтов стерлингов для поддержки украинских гостей в переезде в собственные дома, а также 750 миллионов фунтов стерлингов на приобретение жилья для украинских и афганских семей", - сказал представитель DLUHC.

"Все прибывающие из Украины могут работать или учиться и получать льготы с первого дня, и мы увеличили выплаты спонсорам до 500 фунтов стерлингов в месяц после того, как гость прожил здесь год", добавил он.

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