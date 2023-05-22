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Ірландія допомогає українцям, для інших біженців немає місця - ЗМІ

Ірландія допомогає українцям, для інших біженців немає місця - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У січні уряд Ірландії заявив, що більше не може надавати притулок особам, які шукають притулку через серйозний тиск на систему через велику кількість заявників. Але водночас Ірландія вітала українців, які рятуються від війни у своїй країні, з майже таким самим доступом до житла, роботи, охорони здоров'я та освіти, що й громадяни Ірландії відповідно до Директиви про тимчасовий захист Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на агентство Reuters.

ЄС прийняв директиву у 2001 році після Балканських воєн 1990-х років, щоб впоратися з можливим масовим припливом біженців у майбутньому, але до вторгнення росії в Україну минулого року ніколи не використав її.

Деталі

Неукраїнські біженці проходять звичайний процес надання притулку. З 17 500 осіб, які наразі просять про притулок в Ірландії, приблизно дві третини забезпечені базовим житлом відповідно до сильно критикованої державної системи прямого забезпечення. Інша третина проживає в готелях, вартістю 166 мільйонів євро минулого року.

Тим часом Ірландія надає готельні номери набагато більшій кількості українців – близько 47 000 осіб – за значно вищою ціною – 385 мільйонів євро у період із березня по грудень минулого року.

Ще 5 700 людей жили в будинках, наданих населенням, а решта 70 000 українців в Ірландії винаймала власне житло або жили з родиною та друзями.

Існують помітні відмінності у доступі до охорони здоров'я, працевлаштування та освіти між українцями, які мають тимчасовий захист, та особами, які шукають притулку в Ірландії, повідомила Reuters Фіона Херлі, виконавчий директор організації підтримки мігрантів та біженців Nasc.

Влада швидко видала українцям номери персональних державних послуг (PPS), що надають доступ до соціальних та громадських послуг, а також медичні картки, що дають право на безкоштовне медичне обслуговування.

Однак прохачі притулку «чекали місяцями, щоб отримати доступ до номера PPS, без якого вони часто залишалися без засобів для існування», — сказала Херлі. «Людям, які шукають ліки на лікування своїх хвороб, часто доводилося звертатися за допомогою до неурядових організацій».

Держава швидко організувала телефонні лінії перекладу для доступу українців до лікарів загальної практики. Херлі зауважила, що вони мають бути доступ всіма мовами, зазначивши, що лікарі загальної практики зазвичай повинні самі платити за перекладачів.

Особи, які шукають притулку, «відчувають, що їх відтісняють на другий план порівняно з українцями», — сказала Шарон Мпофу, яка чотири роки тому приїхала до Ірландії із Зімбабве в пошуках притулку. Наразі вона працює волонтером у правозахисній групі «Рух прохачів притулку в Ірландії».

Мова також є бар'єром для багатьох українців. Близько 70% українців, які були присутні на заходах щодо підтримки зайнятості, заявили, що необхідність говорити англійською мовою ускладнює пошук роботи.

Сотні українців навчаються у місцевих школах, і хоча більшість городян вітають новоприбулих, деякі скаржаться на додаткове навантаження на державні служби.

Близько 92% українських дітей в Ірландії — понад 13 750 — навчаються у початкових та середніх школах, що є одним із найвищих показників у Європі. Усі діти, незалежно від їхнього імміграційного статусу, мають такий самий доступ до освіти, як і громадяни, до досягнення ними 18 років.

Але діти в системі притулку перебувають у невигідному становищі, сказала Мпофу, тому що їхні батьки часто купують підручники та інші предмети першої необхідності коштом своїх щотижневих соціальних виплат у розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину.

За даними Департаменту соціального захисту, у 2022 році ці соціальні виплати на суму 19,3 мільйона євро отримали 9300 дорослих та понад 2000 дітей у рамках системи притулку.

Українці можуть отримати доступ до всього спектру соціальної підтримки, включаючи виплати особам, які шукають роботу, пенсії, допомогу на дитину та надбавку до оренди житла, як і громадяни Ірландії.

Загальні витрати на соціальну підтримку українців відповідно до Директиви про тимчасовий захист у 2022 році становили трохи понад 240 мільйонів євро.

Понад 12 000 українців навчаються у програмах підвищення кваліфікації, переважно на безкоштовних курсах англійської мови.

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