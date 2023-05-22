Ирландия помогает украинцам, для других беженцев нет места - СМИ

ЕС принял директиву в 2001 году после Балканских войн 1990-х годов, чтобы справиться с возможным массовым притоком беженцев в будущем, но до вторжения россии в Украину в прошлом году никогда не использовал ее.

Детали

Неукраинские беженцы проходят обычный процесс предоставления убежища. Из 17 500 человек, которые сейчас просят об убежище в Ирландии, примерно две трети обеспечены базовым жильем в соответствии с сильно критикуемой государственной системой прямого обеспечения. Остальная треть проживает в отелях, стоимостью 166 миллионов евро в прошлом году.

Тем временем Ирландия предоставляет гостиничные номера гораздо большему количеству украинцев – около 47 000 человек – по значительно более высокой цене – 385 миллионов евро в период с марта по декабрь прошлого года.

Еще 5 700 человек жили в домах, предоставленных населением, а остальные 70 000 украинцев в Ирландии снимали собственное жилье или жили с семьей и друзьями.

Существуют заметные различия в доступе к здравоохранению, трудоустройству и образованию между украинцами, которые имеют временную защиту, и лицами, ищущими убежища в Ирландии, сообщила Reuters Фиона Херли, исполнительный директор организации поддержки мигрантов и беженцев Nasc.

Власти быстро выдали украинцам номера персональных государственных услуг (PPS), предоставляющих доступ к социальным и общественным услугам, а также медицинские карты, дающие право на бесплатное медицинское обслуживание.

Однако просители убежища «ждали месяцами, чтобы получить доступ к номеру PPS, без которого они часто оставались без средств к существованию», — сказала Херли. «Людям, ищущим лекарства для лечения своих болезней, часто приходилось обращаться за помощью к неправительственным организациям».

Государство быстро организовало телефонные линии перевода для доступа украинцев к врачам общей практики. Херли отметила, что они должны быть доступны на всех языках, отметив, что врачи общей практики обычно должны сами платить за переводчиков.

Лица, ищущие убежища, «чувствуют, что их оттесняют на второй план по сравнению с украинцами», — сказала Шарон Мпофу, которая четыре года назад приехала в Ирландию из Зимбабве в поисках убежища. Сейчас она работает волонтером в правозащитной группе «Движение просителей убежища в Ирландии».

Язык также является барьером для многих украинцев. Около 70% украинцев, которые присутствовали на мероприятиях по поддержке занятости, заявили, что необходимость говорить на английском языке затрудняет поиск работы.

Сотни украинцев учатся в местных школах, и хотя большинство горожан приветствуют новоприбывших, некоторые жалуются на дополнительную нагрузку на государственные службы.

Около 92% украинских детей в Ирландии — более 13 750 — учатся в начальных и средних школах, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Все дети, независимо от их иммиграционного статуса, имеют такой же доступ к образованию, как и граждане, до достижения ими 18 лет.

Но дети в системе убежища находятся в невыгодном положении, сказала Мпофу, потому что их родители часто покупают учебники и другие предметы первой необходимости за счет своих еженедельных социальных выплат в размере 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка.

По данным Департамента социальной защиты, в 2022 году эти социальные выплаты на сумму 19,3 миллиона евро получили 9300 взрослых и более 2000 детей в рамках системы убежища.

Украинцы могут получить доступ ко всему спектру социальной поддержки, включая выплаты лицам, ищущим работу, пенсии, пособия на ребенка и надбавку к аренде жилья, как и граждане Ирландии.

Общие расходы на социальную поддержку украинцев в соответствии с Директивой о временной защите в 2022 году составили чуть более 240 миллионов евро.

Более 12 000 украинцев учатся в программах повышения квалификации, преимущественно на бесплатных курсах английского языка.