Кілька активістів у Києві взяли шини і намагаються пронести їх на Майдан (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві колона активістів намагались пронести на Майдан Незалежності, де відбувається віче до Дня Гідності, шини, передає кореспондент УНН.
Кілька активістів, які мітингували на Майдані, колоною рушили у бік Європейськоої площі, де дістали із однієї із припаркованих авто шини.
Із вигуками "Слава Україні", вони рушили назад, на Майдан Незалежності. Спершу їм перекрив кордон правоохоронців, що був розміщений біля будівлі за адресою Хрещатик, 6.
Кілька хвилин тривала штовханина, але актівістів все ж пропустили.