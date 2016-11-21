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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Несколько активистов в Киеве взяли шины и пытаются пронести их на Майдан (дополнено)

Киев • УНН

 • 15440 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве колонна активистов пытались пронести на Майдан Незалежности, где происходит вече ко Дню Достоинства, шины, передает корреспондент УНН.

Несколько активистов в Киеве взяли шины и пытаются пронести их на Майдан (дополнено)

Несколько активистов, митингующих на Майдане, колонной двинулись в сторону Европейской площади, где взяли с одной из припаркованных авто шины.

С криками "Слава Украине", они двинулись назад, на Майдан Незалежности. Сначала им перекрыл кордон правоохранителей, который был размещен у здания по адресу Крещатик, 6.

Несколько минут продолжалась толкотня, но активистов все же пропустили.

Украинские Национальные Новости

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