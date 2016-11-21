Несколько активистов в Киеве взяли шины и пытаются пронести их на Майдан (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве колонна активистов пытались пронести на Майдан Незалежности, где происходит вече ко Дню Достоинства, шины, передает корреспондент УНН.
Несколько активистов, митингующих на Майдане, колонной двинулись в сторону Европейской площади, где взяли с одной из припаркованных авто шины.
С криками "Слава Украине", они двинулись назад, на Майдан Незалежности. Сначала им перекрыл кордон правоохранителей, который был размещен у здания по адресу Крещатик, 6.
Несколько минут продолжалась толкотня, но активистов все же пропустили.