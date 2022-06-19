Кіберспорт: українська команда NAVI перемогла на турнірі BLAST
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Українська кіберспортивна команда NAVI виграла свій перший турнір в 2022 році – у фіналі BLAST Spring Finals вони обіграли Vitality, передає УНН.
Деталі
Поєдинок проводився до двох перемог і українська команда виграла 2:0 – 16:8 на Mirage і 16:5 на Overpass.
За перемогу здобули 200 тисяч доларів та путівку на BLAST Premier: World Final 2022, який пройде у грудні.
Доповнення
Варто відзначити, що на шляху до перемоги NAVI пройшли чемпіонів мейджору FaZe, котрим поступилися у фіналі PGL Antwerp Major.
Нагадаємо
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