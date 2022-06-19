Кіберспорт: українська команда NAVI перемогла на турнірі BLAST

Деталі

Поєдинок проводився до двох перемог і українська команда виграла 2:0 – 16:8 на Mirage і 16:5 на Overpass.

За перемогу здобули 200 тисяч доларів та путівку на BLAST Premier: World Final 2022, який пройде у грудні.

Доповнення

Варто відзначити, що на шляху до перемоги NAVI пройшли чемпіонів мейджору FaZe, котрим поступилися у фіналі PGL Antwerp Major.

Нагадаємо

Українська синхроністка Марта Федіна стала призеркою чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту.