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Кіберспорт: українська команда NAVI перемогла на турнірі BLAST

Кіберспорт: українська команда NAVI перемогла на турнірі BLAST

Київ • УНН

 • 392763 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Українська кіберспортивна команда NAVI виграла свій перший турнір в 2022 році – у фіналі BLAST Spring Finals вони обіграли Vitality, передає УНН.

Деталі

Поєдинок проводився до двох перемог і українська команда виграла 2:0 – 16:8 на Mirage і 16:5 на Overpass.

За перемогу здобули 200 тисяч доларів та путівку на BLAST Premier: World Final 2022, який пройде у грудні. 

Доповнення

Варто відзначити, що на шляху до перемоги NAVI пройшли чемпіонів мейджору FaZe, котрим поступилися у фіналі PGL Antwerp Major.

Нагадаємо 

Українська синхроністка Марта Федіна стала призеркою чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту.

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