"Кібербезпека — спільна справа": у Києві на IT Meets обговорили, як бізнесу захистити дані й репутацію

$41.360.01
48.180.29
uken
14:02 • 4506 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 8166 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 11386 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 24724 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 18533 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 21573 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 21110 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22991 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 38828 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 36043 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.3м/с
56%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 248663 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 248314 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 239697 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 236460 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 230519 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 3094 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 24725 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 24660 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 38828 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 36044 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Вадим Філашкін
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Данія
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 4938 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 25058 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 38443 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 40892 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 54880 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Starlink
MIM-104 Patriot

"Кібербезпека — спільна справа": у Києві на IT Meets обговорили, як бізнесу захистити дані й репутацію

Київ • УНН

 • 82 перегляди

20 серпня відбулася зустріч IT Meets, де ІТ-керівники та експерти обговорили кібербезпеку бізнесу. Учасники ділилися досвідом та пропонували рішення для захисту даних в умовах цифрових ризиків.

"Кібербезпека — спільна справа": у Києві на IT Meets обговорили, як бізнесу захистити дані й репутацію
IT Meets

20 серпня у просторі GNRTR Coworking зібралися ІТ-керівники, експерти з кіберзахисту та юристи, щоб поговорити про безпеку даних у бізнесі. Протягом дня учасники зустрічі "Кібербезпека: як бізнесу захиститися від загроз" від IT Meets ділилися досвідом, дискутували та пропонували практичні рішення, які допомагають компаніям залишатися стійкими в епоху цифрових ризиків, передає УНН.

IT Meets – Степан Веселовский, CEO Lviv IT Cluster
IT Meets – Степан Веселовский, CEO Lviv IT Cluster

На сцені обговорювали, хто у 2025 році реально відповідає за безпеку в компанії, чому формальна сертифікація не гарантує захисту та як правильно говорити з клієнтами у випадку кіберінциденту. Виступи стосувалися і стандартів ISO/IEC 27001, і перевірок контрагентів через KYC/KYS, і нових вимог міжнародних партнерів.

Серед спікерів — керівники відомих українських компаній: Віталій Якушев та Олександр Смичніков (10Guards), Артем Скрипник (Favbet Tech), Руслана Округ (Raiffeisen Bank), Олексій Ясінський (BAKOTECH), Олег Полігенько (Nova Digital, CISO Club Ukraine), Ростислав Кондрик і Єгор Аушев (Cyber Unit Technologies), Олександр Єфремов (Kitsoft), Роман Сологуб (ISSP), Андрій Мокич (DigVel), Юлія Петрик (Calibrated), Адріян Павликевич (SoftServe), Сергій Харюк (AmonSul).

IT Meets – панельна дискусія: “Кому довірити безпеку”
IT Meets – панельна дискусія: “Кому довірити безпеку”

Однією з найактивніших стала дискусія за участі CEO Favbet Tech Артема Скрипника. Було піднято питання про те, хто у 2025 році реально відповідає за кібербезпеку в ІТ-галузі. Експерт звернув увагу на відмінності між інформаційною та ІТ-безпекою, окреслив виклики у збереженні даних і довіри клієнтів, а також наголосив на важливості вибору дієвої моделі управління ризиками, яка охоплює всі процеси компанії."Безпека має бути частиною стратегії компанії. Це питання довіри і зрілості бізнесу. У Favbet Tech ми будуємо підхід, який об’єднує технології, комунікацію та відповідальність команди", – зазначив Скрипник. 

IT Meets – Артем Скрипник, СЕО Favbet Tech
IT Meets – Артем Скрипник, СЕО Favbet Tech

Не менш жвавою була панельна дискусія про антикризові комунікації. Спікери навели конкретні кейси, де правильне повідомлення зберігало репутацію, а невдале руйнувало довіру. Йшлося про те, хто саме має говорити від імені компанії, як швидко реагувати та яких помилок варто уникати.

IT Meets – панельна дискусія: “Антикризова комунікація під час кіберінциденту”
IT Meets – панельна дискусія: “Антикризова комунікація під час кіберінциденту”

Попри складність теми, конференція пройшла у відкритій атмосфері. Саме це створило підґрунтя для практичного діалогу. Учасники залишили подію з чітким усвідомленням про те, що кібербезпека перестала бути справою окремих технічних відділів. Це спільна відповідальність бізнесу, комунікаційних команд і керівництва. Саме так формується середовище, де довіра клієнтів і партнерів зберігається навіть у часи непередбачуваних загроз.

Партнером заходу виступила Favbet Tech. За три роки існування компанія увійшла до 50 найбільших продуктових ІТ-компаній України за версією DOU, стала резидентом "Дія.City" та частиною IT Ukraine Association. Favbet Tech є співініціатором першого в Україні комітету з напрямку AI. Також за підсумками року компанія увійшла до 5 найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City".

Лілія Подоляк

Технології
Raiffeisen Bank International