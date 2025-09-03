"Кібербезпека — спільна справа": у Києві на IT Meets обговорили, як бізнесу захистити дані й репутацію

IT Meets

20 серпня у просторі GNRTR Coworking зібралися ІТ-керівники, експерти з кіберзахисту та юристи, щоб поговорити про безпеку даних у бізнесі. Протягом дня учасники зустрічі "Кібербезпека: як бізнесу захиститися від загроз" від IT Meets ділилися досвідом, дискутували та пропонували практичні рішення, які допомагають компаніям залишатися стійкими в епоху цифрових ризиків, передає УНН.

IT Meets – Степан Веселовский, CEO Lviv IT Cluster

На сцені обговорювали, хто у 2025 році реально відповідає за безпеку в компанії, чому формальна сертифікація не гарантує захисту та як правильно говорити з клієнтами у випадку кіберінциденту. Виступи стосувалися і стандартів ISO/IEC 27001, і перевірок контрагентів через KYC/KYS, і нових вимог міжнародних партнерів.

Серед спікерів — керівники відомих українських компаній: Віталій Якушев та Олександр Смичніков (10Guards), Артем Скрипник (Favbet Tech), Руслана Округ (Raiffeisen Bank), Олексій Ясінський (BAKOTECH), Олег Полігенько (Nova Digital, CISO Club Ukraine), Ростислав Кондрик і Єгор Аушев (Cyber Unit Technologies), Олександр Єфремов (Kitsoft), Роман Сологуб (ISSP), Андрій Мокич (DigVel), Юлія Петрик (Calibrated), Адріян Павликевич (SoftServe), Сергій Харюк (AmonSul).

IT Meets – панельна дискусія: “Кому довірити безпеку”

Однією з найактивніших стала дискусія за участі CEO Favbet Tech Артема Скрипника. Було піднято питання про те, хто у 2025 році реально відповідає за кібербезпеку в ІТ-галузі. Експерт звернув увагу на відмінності між інформаційною та ІТ-безпекою, окреслив виклики у збереженні даних і довіри клієнтів, а також наголосив на важливості вибору дієвої моделі управління ризиками, яка охоплює всі процеси компанії."Безпека має бути частиною стратегії компанії. Це питання довіри і зрілості бізнесу. У Favbet Tech ми будуємо підхід, який об’єднує технології, комунікацію та відповідальність команди", – зазначив Скрипник.

IT Meets – Артем Скрипник, СЕО Favbet Tech

Не менш жвавою була панельна дискусія про антикризові комунікації. Спікери навели конкретні кейси, де правильне повідомлення зберігало репутацію, а невдале руйнувало довіру. Йшлося про те, хто саме має говорити від імені компанії, як швидко реагувати та яких помилок варто уникати.

IT Meets – панельна дискусія: “Антикризова комунікація під час кіберінциденту”

Попри складність теми, конференція пройшла у відкритій атмосфері. Саме це створило підґрунтя для практичного діалогу. Учасники залишили подію з чітким усвідомленням про те, що кібербезпека перестала бути справою окремих технічних відділів. Це спільна відповідальність бізнесу, комунікаційних команд і керівництва. Саме так формується середовище, де довіра клієнтів і партнерів зберігається навіть у часи непередбачуваних загроз.

Партнером заходу виступила Favbet Tech. За три роки існування компанія увійшла до 50 найбільших продуктових ІТ-компаній України за версією DOU, стала резидентом "Дія.City" та частиною IT Ukraine Association. Favbet Tech є співініціатором першого в Україні комітету з напрямку AI. Також за підсумками року компанія увійшла до 5 найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City".