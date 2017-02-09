Хворих на гепатит С не можна позбавляти права лікуватися доступними генеричними препаратами - лікар

"Будь-який препарат має право на існування, препарати генерики мають право на існування, аби вони тільки були якісними. Скільки таких препаратів генериків є? І противірусні, і антибіотики є генерики. І для мене, як для лікаря, головне його ефективність, а для громадян — додатково ще важлива його доступність. Адже брендові препарати для пацієнтів сьогодні не доступні, навіть, по ціні. Якщо препарат дає ефект — він має право на існування", — сказала вона.

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Також, Л.Андрусишин відзначила, що ситуація із забезпеченням ліками пацієнтів із гепатитом С на сьогодні вкрай складна.

"У нас сьогодні дуже складна ситуація із фінансуванням. Хто як може дістати собі препарати — так і дістає. Іноді навіть без відома пацієнти купують, привозять, лікуються препаратами, а до нас приходять тільки здати аналізи. Я можу говорити за ті препарати, якими лікуються пацієнти у моєму відділенні. Ми беремо те ж “Гратеціано” — люди у відділенні ним лікуються, є результат. За інші препарати мені важко говорити. Але для мене як для лікаря, повторююсь, найголовнішим є те, щоб препарат був якісний“, — сказала вона.

Водночас нагадаємо, що КМУ хоче позбавити реєстрації в Україні генеричні препарати проти гепатиту С. Йдеться про ліки, які сьогодні закуплені медичними установами для лікування хворих за державний кошт.

Рішення про скасування реєстрації препаратів уповноважена прийняти У.Супрун, що за дорученням КМУ має підписати мирову угоду з американською компанією “Гілеад”.

Згідно умов мирової угоди “Гілеад” прагне стати єдиними постачальником для українського ринку препаратів проти гепатиту С на основі софосбувіру. Таким чином компанія може отримати монопольне становище. А пацієнти — втратити можливість лікуватися тими ліками, які сьогодні йому надає держава.

Зі змісту Мирової угоди також випливає, що КМУ на умови американців погоджуються.

Нагадаємо, що пацієнти хворі на гепатит С закликами Генерального прокурора Ю.Луценка стати на захист їх прав.

Лікарі, у свою чергу, наголошують, що Уряд зобов’язаний дати можливість пролікувати хворих на гепатит С вже закупленими за держкошти препаратами.

Так, лікар Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України Сергій Федорченко, коментуючи наміри Уряду позбавити реєстрації препарати проти гепатиту С, як того вимагає американський виробник ліків “Гілеад”, зауважив, що не можна допускати монополії однієї компанії на українському ринку.

“Я побоююся цього, і таку інформацію я сприймаю тривожно — що ця компанія („Гілеад“, — ред.) буде домінувати, що знайдуться політики і в МОЗ, і в Кабміні які лобіюватимуть інтереси цієї компанії.

Інші виробники, зокрема AbbVie чи інші, вони виробляють лікарські препарати за ефективністю такі ж як препарати фірми „Гілеад“. Особливості інших компаній виробників — це спеціальні групи пацієнтів — пацієнти, які перебувають на гемодіалізі і так далі. Тому на мій погляд, всім компаніям повинні бути надані однакові умови конкуренції на державних закупівлях і під час продажу цих препаратів у звичайній аптечній мережі”, — сказав він.