Больных гепатитом С нельзя лишать права лечиться доступными генерическими препаратами - врач

"Любой препарат имеет право на существование, препараты генерики имеют право на существование, лишь бы они только были качественными. Сколько таких препаратов генериков есть? И противовирусные и антибиотики являются генериками. И для меня, как для врача, главное его эффективность, а для граждан - дополнительно еще важна доступность. Ведь брендовые препараты для пациентов сегодня не доступны даже по цене. Если препарат дает эффект - он имеет право на существование", - сказала она.

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Также, Л.Андрусишин отметила, что ситуация с обеспечением лекарствами пациентов с гепатитом С на сегодня крайне сложная.

"У нас сегодня очень сложная ситуация с финансированием. Кто как может достать себе препараты - так и достает. Иногда даже без ведома пациенты покупают, привозят, лечатся препаратами, а к нам приходят только сдать анализы. Я могу говорить за те препараты, которыми лечатся пациенты в моем отделении. Мы берем то же "Гратециано" - люди в отделении ним лечатся, есть результат. За другие препараты мне трудно говорить. Но для меня как для врача, повторяюсь, самое главное, чтобы препарат был качественный", - сказала она.

В то же время напомним, что КМУ хочет лишить регистрации в Украине генерические препараты против гепатита С. Речь идет о лекарствах, которые сегодня закуплены медицинскими учреждениями для лечения больных за государственный счет.

Решение об отмене регистрации препаратов уполномочена принять У.Супрун, которая по поручению КМУ должна подписать мировое соглашение с американской компанией "Гилеад".

Согласно условиям мирового соглашения "Гилеад" стремится стать единым поставщиком для украинского рынка препаратов против гепатита С на основе софосбувира. Таким образом компания может получить монопольное положение. А пациенты - потерять возможность лечиться теми лекарствами, которые сегодня предоставляет государство.

Из содержания мирового соглашения также следует, что КМУ на условия американцев согласны.

Напомним, что пациенты больные гепатитом С призывают Генерального прокурора Ю.Луценко встать на защиту их прав.

Врачи, в свою очередь, отмечают, что Правительство обязано дать возможность пролечить больных гепатитом С уже закупленными за госсредства препаратами.

Так, врач Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Сергей Федорченко, комментируя намерения правительства лишить регистрации препараты против гепатита С, как того требует американский производитель лекарств Гилеад", отметил, что нельзя допускать монополии одной компании на украинском рынке.

"Я боюсь этого, и такую ​​информацию я воспринимаю тревожно - что компания ("Гилеад", - ред.) будет доминировать, что найдутся политики и в Минздраве, и в Кабмине которые будут лоббировать интересы этой компании.

Другие производители, в частности AbbVie или другие, они производят лекарственные препараты по эффективности такие же как и препараты фирмы "Гилеад". Особенности других компаний производителей - это специальные группы пациентов - пациенты, которые находятся на гемодиализе и так далее. Поэтому на мой взгляд, всем компаниям должны быть предоставлены равные условия конкуренции при государственных закупках и при продаже этих препаратов в обычной аптечной сети", - сказал он.