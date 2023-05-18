Хунта М'янми імпортували зброї на 1 мільярд доларів після перевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Згідно зі звітом ООН, опублікованим у середу, військові М'янми імпортували зброї та сировини на 1 мільярд доларів з того часу, як у лютому 2021 року вони повалили демократично обраний уряд, пише УНН.
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росія, Китай, Сінгапур, Таїланд та Індія були основними постачальниками допомоги військовим, згідно зі звітом Спеціального доповідача ООН щодо ситуації з правами людини "Торгівля смертю на мільярд доларів: міжнародні мережі зброї, які сприяють порушенням прав людини в М'янмі".
"росія та Китай продовжують залишатися основними постачальниками передових систем озброєння для збройних сил М'янми, на які після перевороту припадає понад 400 і 260 мільйонів доларів відповідно, причому більша частина торгівлі припадає на державні підприємства", - йдеться у доповіді.
У звіті показано, що в період з лютого 2021 року по грудень 2022 року збройним силам М'янми від десятків організацій у Сінгапурі було надіслано товарів на суму 254 мільйони доларів, а сінгапурські банки використовували торговці зброєю.
Також було задокументовано постачання зброї на суму близько 28 мільйонів доларів від організацій збройних сил М'янми, що базуються в Таїланді, на додаток до того, що організації, що базуються в Індії, поставили військовим зброю і супутні матеріали на суму 51 мільйон доларів з лютого 2021 року.
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М'янму переслідує спіраль насильства та економічної кризи з того часу, як у 2021 році військові скинули обраний уряд і почали жорстоку атаку з метою придушити інакодумство.
За даними місцевої моніторингової групи Асоціації допомоги політв'язням, військове захоплення спровокувало масові протести, при цьому сили хунти вбили понад 1500 людей під час придушення інакодумства.