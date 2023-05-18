Хунта Мьянмы импортировали оружия на 1 миллиард долларов после переворота

Детали

россия, Китай, Сингапур, Таиланд и Индия были основными поставщиками помощи военным, согласно отчету Специального докладчика ООН по ситуации с правами человека "Торговля смертью на миллиард долларов: международные сети оружия, способствующие нарушениям прав человека в Мьянме".

"россия и Китай продолжают оставаться основными поставщиками передовых систем вооружения для вооруженных сил Мьянмы, на которые после переворота приходится более 400 и 260 миллионов долларов соответственно, причем большая часть торговли приходится на государственные предприятия", — говорится в докладе.

В отчете показано, что в период с февраля 2021 года по декабрь 2022 года вооруженным силам Мьянмы от десятков организаций в Сингапуре было отправлено товаров на сумму 254 миллиона долларов, а сингапурские банки использовали торговцы оружием.

Также были задокументированы поставки оружия на сумму около 28 миллионов долларов от организаций вооруженных сил Мьянмы, базирующихся в Таиланде, в дополнение к тому, что организации, базирующиеся в Индии, поставили военным оружие и сопутствующие материалы на сумму 51 миллион долларов с февраля 2021 года.

Добавим

Мьянму преследует спираль насилия и экономического кризиса с тех пор, как в 2021 году военные свергли избранное правительство и начали жестокую атаку с целью подавить инакомыслие.

По данным местной мониторинговой группы Ассоциации помощи политзаключенным, военный захват спровоцировал массовые протесты, при этом силы хунты убили более 1500 человек во время подавления инакомыслия.