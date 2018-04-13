Хуг назвав кількість загиблих від мін на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Протягом 2017 року внаслідок вибуху мін та нерозірваних боєприпасів на Донбасі загинули або отримали поранення 245 цивільних осіб. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає УНН.
"Напевне найбільш нагальною потребою є термінове проведення робіт з розмінування. У 2017 році 245 цивільних осіб отримали поранення чи втратили життя внаслідок спрацювання мін або невибухлих боєприпасів, 41 особа померла. 20 з них були дітьми, 2 загинули, 18 отримали поранення", - повідомив Хуг.
За словами Хуга, у 2018 році 17 осіб отримали поранення та 7 осіб загинули внаслідок спрацювання мін та не розірваних боєприпасів.
Як повідомляв УНН, спостерігачами СММ ОБСЄ задокументовано майже чотири десятка одиниць бронетехніки на летовищі у Луганську.