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Хто просив "Надра України" відмовитися від частки у компанії Фукса: версії різняться

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У державній НАК "Надра України" заявили, що вихід з частки "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ" російського олігарха Павла Фукса пов'язаний з неможливістю впливати на їхню господарську діяльність і звітом Держаудитслужби про неперспективну подальшу співпрацю з цією компанією. Однак, у самому звіті Держаудитслужби сказано дещо інше, повідомляє УНН.

Громадський резонанс у цьому випадку, нагадаємо, викликаний не так спільною діяльністю України та російського олігарха Павла Фукса, який з недавніх пір обжився в Україні, як тим фактом, що держава вклала у цю компанію 11 млн грн бюджетних коштів, видала "пачки" ліцензій на газові родовища, а потім раптово вийшла з теми і частки.

І навіть попри заяви НАК "Надра України" про те, що частка була не подарована, а продана - у суспільстві як і раніше існує думка, що йдеться саме про щедрий подарунок Фуксу від його "київських друзів".

Версія НАК "Надра України" про вихід з частки дослівно звучить так:

"З 2007 року НАК "Надра України" була учасником ТОВ "Голден Деррік", яке згодом було перейменоване в ТОВ "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ". Частка Компанії у статутному капіталі Товариства становила 33%. Іншим учасником Товариства була Компанія "ХАРТЛОГ ЛІМІТЕД" з часткою - 67%. Таке співвідношення активів не давало реальної можливості для компанії впливати на господарську діяльність Товариства і позбавляло її будь-яких "важелів впливу" на ухвалення управлінських рішень. За підсумками комерційної діяльності Товариства, Компанія не отримала жодних дивідендів.

До того ж до компанії зверталося ТОВ "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ", яке повідомляло про необхідність інвестування мільярдних вкладень у господарську діяльність Товариства. Компанія на сьогоднішній день не має таких коштів, адже геологічна галузь практично не фінансується державою, і НАК "Надра України" враховувала, що в перспективі, при відсутності наших інвестицій, може втратити активи, які там були присутні. При цьому, у Товариства існує велика кредиторська заборгованість, відкрито понад 50 виконавчих проваджень.

Крім цього, Державна аудиторська служба, під час дослідження діяльності Компанії протягом 2015-2018 рр., звернула увагу, що участь Компанії у Товаристві є фактично неперспективним".

Той звіт, на який посилається НАК "Надра України", датований квітнем 2018 року. А примітний він тим, що згідно з аудитом за 2015-2017 рр. представники державного НАК "Надра України" самі усунулися від нагляду за компанією Фукса.

"Представник Компанії, який брав участь в засіданні загальних зборів учасників ТОВ "Голден Деррік" (ТОВ "ІСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ") протягом 2015-2017 років не заперечував щодо зняття з порядку денного питання про розгляд звіту про результати діяльності товариства за 2014, 2015 роки, а також не виносив на розгляд загальних зборів таких питань в 2016, 2017 роках", - вказали аудитори.

За результатом аудиту вони рекомендували НАК "Надра України" повернути неефективно витрачені бюджетні кошти, але про вихід з частки компанії - не сказано ні слова.

На сьогоднішній день сума продажу частки, а це 33% - невідома. Тому й складно оцінити, чи здійснене повернення інвестицій назад в державу.

Справедливості заради потрібно відзначити, що багатомільйонні вкладення у приватну компанію датуються не постмайданним періодом.

Ця компанія раніше називалася "Голден Деррік" і належала посередньо міністру екології Едуарду Ставицькому, який на той час і курував НАК "Надра України".

Але навіть після втечі екс-міністра, компанія не "загнулася". Її перекупив за різними оцінками за 12 млн дол. російський олігарх Павло Фукс, вхожий до багатьох київських владних кабінетів. Окрім компанії, Фуксу дісталися і десятки ліцензій на розробку українських родовищ газу.

За інформацією ЗМІ, в один день компанії Фукса було видано аж 16 ліцензій, всього їх 19 у нього.

ГПУ, яка бралася розслідувати законність видачі цих ліцензій, кінцевих результатів поки не розголошує.

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