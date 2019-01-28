Кто просил "Надра Украины" отказаться от доли в компании Фукса: версии разнятся

Общественный резонанс в данном случае, напомним, вызван не столько совместной деятельностью Украины и российского олигарха Павла Фукса, обжившегося с недавних пор в Украине, сколько самим фактом того, что государство вложило в эту компанию 11 млн грн бюджетных средств, выдало “пачки” лицензий на газовые месторождения, а потом внезапно вышло с темы и доли.

И даже несмотря на заявления НАК “Надра Украины” о том, что доля была не подарена, а продана — в обществе по-прежнему бытует мнение, что речь идет именно о щедром подарке Фуксу от его “киевских друзей”.

Версия НАК “Надра Украины” о выходе с доли дословно звучит так:

“С 2007 года НАК "Надра Украины“ была участником ООО "Голден Деррик“, которое впоследствии было переименовано в ООО "ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ“. Доля Компании в уставном капитале Общества составляла 33%. Другим участником Общества была Компания "ХАРТЛОГ ЛИМИТЕД“ с долей — 67%. Такое соотношение активов не давало реальной возможности для компании влиять на хозяйственную деятельность Общества и лишало ее каких-либо "рычагов влияния“ на принятие управленческих решений. По итогам коммерческой деятельности Общества, Компания не получила никаких дивидендов.

К тому же к компании обращалось ООО "ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ“, которое сообщало о необходимости инвестирования миллиардных вложений в хозяйственную деятельность Общества. Компания на сегодняшний день не обладает такими средствами, ведь геологическая отрасль практически не финансируется государством, и НАК "Надра Украины“ учитывала, что в перспективе, при отсутствии наших инвестиций, может потерять активы, которые там присутствовали. При этом, у Общества существует большая кредиторская задолженность, открыто более 50 исполнительных производств.

Кроме этого, Государственная аудиторская служба, в ходе исследования деятельности Компании в течение 2015-2018 гг., обратила внимание, что участие Компании в Обществе является фактически неперспективным”.

Тот отчет, на который ссылается НАК “Надра Украины”, датирован апрелем 2018 года. А примечателен он тем, что согласно аудиту за 2015-2017 гг. представители государственного НАК “Надра Украины” сами устранились от надзора за компанией Фукса.

“Представитель Компании, который принимал участие в заседании общего собрания участников ООО ”Голден Деррик“ (ООО ”ИСТ Юроуп ПЕТРОЛЕУМ“) в течение 2015-2017 годов не возражал о снятии с повестки дня вопрос о рассмотрении отчета о результатах деятельности общества за 2014, 2015 годы , а также не выносил на рассмотрение общего собрания таких вопросов в 2016, 2017 годах”, - указали аудиторы.

По результату аудита они рекомендовали НАК “Надра Украины” вернуть неэффективно потраченные бюджетные средства, но о выходе с доли компании — не сказано ни слова.

На сегодняшний день сумма продажи доли, а это 33% — неизвестна. Поэтому и сложно оценить, осуществлен ли возврат инвестиций обратно в государство.

Справедливости ради нужно отметить, что многомиллионные вложения в частную компанию датируются не постмайданным периодом.

Эта компания раньше называлась “Голден Деррик” и принадлежала посредственно министру экологии Эдуарду Ставицкому, который на то время и курировал НАК “Надра Украины”.

Но даже после бегства экс-министра, компания не “загнулась”. Ее перекупил по разным оценкам за 12 млн долл. российский олигарх Павел Фукс, вхожий во многие киевские властные кабинеты. Помимо компании, Фуксу достались и десятки лицензий на разработку украинских месторождений газа.

По информации СМИ, в один день компании Фукса было выдано аж 16 лицензий, всего их 19 у него.

ГПУ, которая бралась расследовать законность выдачи этих лицензий, конечных результатов пока не разглашает.