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Хресна хода у Києві: поліція прибирає з маршруту руху вірян припарковані авто

Хресна хода у Києві: поліція прибирає з маршруту руху вірян припарковані авто

Київ • УНН

 • 7572 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Патрульні поліцейські прибирають припарковані автомобілі з проїжджої частини, аби вони не заважали рухатися учасникам колони. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.

“У Києві 27 та 28 липня відбудеться Хресна хода з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі. Правоохоронці у посиленому режимі підтримуватимуть громадський порядок та безпеку під час релігійних заходів”, — йдеться у повідомленні.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко зранку провів інструктаж з особовим складом, який залучатиметься для забезпечення публічного правопорядку. Він націлив наряди поліції на посилене патрулювання у місцях збору вірян, на зупинках громадського транспорту та на станціях метрополітену.

Також у ці дні будуть працювати додаткові групи фахівців вибухотехнічної служби, кінологів та слідчо-оперативні групи, які у разі необхідності негайно реагуватимуть на заяви та повідомлення громадян.

Крім того, з метою належної організації служби та координації дій правоохоронців з іншими профільними службами у главку столичної поліції у цілодобовому режимі працює ситуаційний центр. Поліцейські здійснюють постійний моніторинг та контроль за ситуацією у місцях проведення масових заходів, щоби відразу реагувати та не допустити порушень правопорядку.

Нагадаємо, у центрі Києва 27 липня з нагоди святування 1030-річчя Хрещення України-Руси і Хресної ходи перекрито рух,  триває перевірка металошукачами.

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