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Крестный ход в Киеве: полиция убирает с маршрута движения паломников припаркованные авто

Киев  •  УНН

 • 7569 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Патрульные полицейские убирают припаркованные автомобили с проезжей части, чтобы они не мешали двигаться участникам колонны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.

“В Киеве 27 и 28 июля состоится Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси. Правоохранители в усиленном режиме будут поддерживать общественный порядок и безопасность во время религиозных мероприятий”, - говорится в сообщении.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко утром провел инструктаж с личным составом, который будет привлекаться для обеспечения общественного правопорядка. Он сориентировал наряды полиции на усиленное патрулирование в местах сбора верующих, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена.

Также в эти дни будут работать дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы, которые в случае необходимости будут немедленно реагировать на заявления и сообщения граждан.

Кроме того, с целью надлежащей организации службы и координации действий правоохранителей с другими профильными службами в главке столичной полиции в круглосуточном режиме работает ситуационный центр. Полицейские осуществляют постоянный мониторинг и контроль за ситуацией в местах проведения массовых мероприятий, чтобы сразу реагировать и не допустить нарушений правопорядка.

Напомним, в центре Киева 27 июля по случаю святування 1030-летия Крещения Украины-Руси и Крестного хода перекрыто движение, проводится проверка металлоискателями.

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