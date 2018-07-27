Хресна хода у Києві: перекритий рух та перевірка металошукачами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні у столиці відбудуться урочистий молебень та хресна хода УПЦ МП, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України. Київ з ранку готується до події, у середмісті посилили безпеку, перекрили вулиці, а також перевіряють людей ручними металодетекторами, передає УНН.
Зокрема, на вулицю Хрещатик стягнули правоохоронців. На відтинку від Майдану Незалежності до Європейської площі - у напрямку до Володимирської гірки, звідки має стартувати хода - встановили паркан, уздовж якого і розмістилися правоохоронці, з проходом, де людей перевіряють за допомогою ручного металодетектора, як і вміст сумок.
Як повідомили у МВС, для охорони правопорядку 27 та 28 липня будуть залучені фахівці Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС, а також підрозділи кінологічної служби, вибухотехніки та поліція діалогу. Окрім цього, правоохоронці готові реагувати на терористичні виклики та загрози. Під час події додатково працюватимуть фільтраційні пункти.
Загалом охорону порядку на заходах до річниці Хрещення Русі у Києві забезпечать близько 4,5 тис. правоохоронців.
Вказано, що правоохоронці врахували той факт, що значна кількість вірян прибуватиме не тільки автотранспортом, а й залізничними шляхами, і посилять наряди поліції на залізничних вокзалах столиці та прилеглих територіях.
Під час події на вулицях столиці буде задіяно 22 одиниці техніки та 120 осіб особового складу ДСНС, а також будуть чергувати резерви із 10 одиниць техніки та 50 рятувальників.
У зв’язку із заходом у п'ятницю передбачено обмеження руху всіх видів транспортних засобів із 11:00 до 16:30:
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- вул. Трьохсвятительська (від пл. Михайлівської до пл. Європейської);
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- вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської);
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- Володимирський узвіз (від пл. Поштової до пл. Європейської);
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- Паркова дорога (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського);
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- вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).
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Згідно з інформацією Центру інформації УПЦ МП, 27 липня о 13:00 на Володимирській гірці почнеться молебень, який очолить Предстоятель УПЦ МП Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Очікується, що в урочистостях візьмуть участь представники державної влади, посли православних країн.
Близько 13:30 розпочнеться Хресна хода зі святинями: від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. Під час Хресної ходи Блаженніший Митрополит Онуфрій зробить одну невелику зупинку.
Ввечері цього дня біля Успенського собору, на площі, почнеться Всенічне бдіння, яке звершить Предстоятель УПЦ у співслужінні представників Помісних Православних Церков.
Святині перебуватимуть у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Помолитися та прикластися зможуть всі охочі. Храм буде відкритий всю ніч.
Нагадаємо, на Хресну ходу до Києва планують приїхати 200 тисяч вірян.