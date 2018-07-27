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Крестный ход в Киеве: перекрытое движение и проверка металлоискателями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня в столице состоятся торжественный молебен и крестный ход УПЦ МП, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Киев с утра готовится к событию, в центре усилили безопасность, перекрыли улицы, а также проверяют людей ручными металлодетекторами, передает УНН.

В частности, на улицу Крещатик стянули правоохранителей. На отрезке от Майдана Незалежности до Европейской площади - в направлении к Владимирской горке, откуда должен стартовать ход - установили забор, вдоль которого и разместились правоохранители, с проходом, где людей проверяют с помощью ручного металлодетектора, как и содержимое сумок.

Как сообщили в МВД, для охраны правопорядка 27 и 28 июля будут привлечены специалисты Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС, а также подразделения кинологической службы, взрывотехники и полиция диалога. Кроме этого, правоохранители готовы реагировать на террористические вызовы и угрозы. Во время мероприятия дополнительно будут работать фильтрационные пункты.

В целом охрану порядка на мероприятиях к годовщине Крещения Руси в Киеве обеспечат около 4,5 тыс. правоохранителей.

Указано, что правоохранители учли тот факт, что значительное количество верующих будут прибывать не только автотранспортом, но и железнодорожными путями, и усилят наряды полиции на железнодорожных вокзалах столицы и прилегающих территориях.

Во время происшествия на улицах столицы будет задействовано 22 единицы техники и 120 человек личного состава ГСЧС, а также будут дежурить резервы из 10 единиц техники и 50 спасателей.

В связи с мероприятием в пятницу предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств с 11:00 до 16:30:

  • ул. Трехсвятительская (от пл. Михайловской до пл. Европейской);
  • ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской);
  • Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской);
  • Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);
  • ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

Согласно информации Центра информации УПЦ МП, 27 июля в 13:00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель УПЦ МП Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Ожидается, что в торжествах примут участие представители государственной власти, послы православных стран.

Около 13:30 начнется Крестный ход со святынями от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Во время Крестного хода Блаженнейший Митрополит Онуфрий будет делать небольшую остановку.

Вечером этого дня возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ в сослужении представителей Поместных Православных Церквей.

Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. Помолиться и приложиться смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь.

Напомним, на Крестный ход в Киев планируют приехать 200 тысяч верующих.

Украинские Национальные Новости

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