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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74900 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Хотів показати проблему забрудненості водойм: екоактивіст на Водохреще занурився у річку зі сміттям

Хотів показати проблему забрудненості водойм: екоактивіст на Водохреще занурився у річку зі сміттям

Київ • УНН

 • 19545 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Керівник Закарпатської громадської організації "Кольорові баки" Віктор Бучинський на Водохреще зробив фото у річці Боржава із сміттям для того, щоб нагадати про проблему забрудненості водойм. Світлину оприлюднили на сторінці організації у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Люди, бережіть довкілля і святу воду! Не викидуйте сміття у річки. Бажаю всім у великий день Хрещення Господнього очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою", — йдеться у публікації на сторінці.

Додамо

Міністерство охорони здоров’я проінформувало українців щодо безпечного занурювання в ополонку на свято Водохреща.

Сьогодні гвардійці витягли з води чоловіка, який вирішив зануритись у річці Бистриця Солотвинська, яка протікає через Івано-Франківськ. Він провалився під лід й побив руки, ноги, спину та голову.

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