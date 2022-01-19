Хотів показати проблему забрудненості водойм: екоактивіст на Водохреще занурився у річку зі сміттям

Цитата

"Люди, бережіть довкілля і святу воду! Не викидуйте сміття у річки. Бажаю всім у великий день Хрещення Господнього очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою", — йдеться у публікації на сторінці.

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Міністерство охорони здоров’я проінформувало українців щодо безпечного занурювання в ополонку на свято Водохреща.

Сьогодні гвардійці витягли з води чоловіка, який вирішив зануритись у річці Бистриця Солотвинська, яка протікає через Івано-Франківськ. Він провалився під лід й побив руки, ноги, спину та голову.