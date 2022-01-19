Хотел показать проблему загрязненности водоемов: экоактивист на Крещение погрузился в реку с мусором
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Руководитель Закарпатской общественной организации "Цветные баки" Виктор Бучинский на Крещение сделал фото в реке Боржава с мусором для того, чтобы напомнить о проблеме загрязнения водоемов. Фотографию обнародовали на странице организации в Facebook, пишет УНН.
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"Люди, берегите окружающую среду и святую воду! Не выбрасывайте мусор в реки. Желаю всем в великий день Крещения Господня очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", — говорится в публикации на странице.
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Министерство здравоохранения проинформировало украинцев относительно безопасного погружения в прорубь на праздник Крещения.
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