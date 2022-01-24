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Хотів оформити українську пенсію: СБУ повідомила про затримання колишнього бойовика "ЛНР"

Хотів оформити українську пенсію: СБУ повідомила про затримання колишнього бойовика "ЛНР"

Київ • УНН

 • 27507 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Служба безпеки України затримала на Луганщині колишнього бойовика "ЛНР", який втікав з ОРДЛО за українською пенсією, повідомили УНН у пресцентрі СБУ.

Цитата:

"Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”. Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, встановлено, що він входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районах Луганська і траси Бахмутка.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд. Згодом зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали “даниною” своїх підлеглих. Потім він переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини, вказали у СБУ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Окрім того, перевіряється інформація щодо причетності колишнього бойовика до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штурмував будівлю СБУ в Луганську: затримано бойовика "ЛНР"

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