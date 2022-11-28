Хотіли зігрітися: на Київщині чадний газ вбив чотири людини від початку місяця, 18 – у лікарнях

Деталі

Такі випадки почали фіксувати на Київщині з 31 жовтня. Головна причина - це збій роботи опалювальних котлів, друга причина - невміння користуватися генераторами.

«Люди не знають, яким чином користуватись генераторами. Що не можна їх встановлювати в закритому приміщені, тобто генератор - це така штука, яка має працювати лише на відкритому просторі», - кажуть у Нацполіції.

Люди ставлять генератори у погано вентильованих приміщеннях, зокрема у підвалах. Такий випадок трапився у Броварському районі, коли чоловік затягнув генератор у підвал для ремонтних робіт – його врятували. Останній трагічний випадок стався у селі Бобриця, де подружжя встановило генератор прямо у приватний будинок, у результаті чоловік загинув.

Одразу декілька трагедій сталося у результаті несправності опалювальних котлів на Софіївській Борщагівки, там насмерть потруїлися люди одразу у кількох різних квартирах.

«На Софіївській Борщагівці 11-го листопада стався дуже трагічний випадок, коли в багатоквартирному будинку ми піднялися на один з поверхів і побачили там загибле подружжя - молоді хлопець з дівчиною, по 22 роки, студенти одного з навчальних закладів. Просто у ванній кімнаті лежало 2 трупи (...) Коли піднялися двома поверхами вище, то побачили ще 16-річну дівчину, яка так само лежала у ванні. Загинула вона так само від чадного газу", - розповіла речниця поліції Київщини.

Отруєння чадним газу фіксують і у приватних будинках з пічним опаленням: у Борипільському районі 64-річний потерпілий розтопив піч, у якій, фактично, не було виводу продуктів згоряння.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів