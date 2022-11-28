Хотели согреться: в Киевской области угарный газ убил четыре человека с начала месяца, 18 – в больницах

Детали

Такие случаи начали фиксировать в Киевской области с 31 октября. Главная причина – это сбой работы отопительных котлов, вторая причина – неумение пользоваться генераторами.

«Люди не знают, как пользоваться генераторами. Что нельзя их устанавливать в закрытом помещении, то есть генератор – это такая штука, которая должна работать только на открытом пространстве», – говорят в Нацполиции.

Люди ставят генераторы в плохо вентилируемых помещениях, в том числе в подвалах. Такой случай произошел в Броварском районе, когда мужчина затащил генератор в подвал для ремонтных работ, его спасли. Последний трагический случай произошел в селе Бобрица, где супруги установили генератор прямо в частный дом, в результате чего мужчина погиб.

Сразу несколько трагедий произошло в результате неисправности отопительных котлов на Софиевской Борщаговке, там насмерть отравились люди сразу в нескольких квартирах.

«На Софиевской Борщаговке 11-го ноября произошел очень трагический случай, когда в многоквартирном доме мы поднялись на один из этажей и увидели там погибших супругов – молодые парень с девушкой, по 22 года, студенты одного из учебных заведений. Просто в ванной комнате лежало 2 трупа (...) Когда поднялись на два этажа выше, то увидели еще 16-летнюю девушку, которая так же лежала в ванной. Погибла она так же от угарного газа", - рассказала представитель полиции Киевщины.

Отравления угарным газом фиксируют и в частных домах с печным отоплением: в Борипольском районе 64-летний пострадавший растопил печь, в которой фактически не было вывода продуктов сгорания.

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