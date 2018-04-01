Холодницький в 2017 році заробив більше 2 млн грн - декларація

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький згідно е-декларації за 2017 рік заробив більше 2 млн грн, передає УНН.

Так, в 2017 році керівник САП заробив за основним місцем роботи 2 100 300 грн, що більше ніж в 2016 році (1 809 218 грн).

Крім того, на рахунках Н.Холодницького зберігається 362 225 грн (200 тисяч грн в 2016 році), а також він задекларував 115 тисяч доларів та 25 тисяч євро в готівки. На рахунку в банку він тримає 2033 евро.

Як повідомляв УНН, у НАЗК з’ясують, чому за 2017 рік подано менше декларацій, ніж за попередній.

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