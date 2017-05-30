Хокеїсти "Піттсбургу" відкрили рахунок у фіналі Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. ХК "Піттсбург Пінгвінс" виграв перший матч фіналу Кубка Стенлі у "Нешвілл Предаторс" з рахунком 5:3. Поєдинок пройшов у "PPG Paints Arena" в Пітсбурзі, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Переможну шайбу за 3:17 до кінця третього періоду за рахунку 3:3 забив Джейк Гюнтцель. До цього "Піттсбург" не міг нанести жодного кидка по воротах Пеккі Рінне рівно 37 хвилин - починаючи з кінця першої 20-хвилинки.
"Так, це не хрестоматійна ситуація гра була недосконалою, але ми знайшли спосіб перемогти. Нам є над чим працювати. Ми повинні більше часу проводити в чужій зоні і частіше кидати по воротах", - наголосив капітан "Піттсбурга" Сідні Кросбі.
Зауважимо, що другий матч серії відбудеться в середу також на домашньому льоду Піттсбургу.
Нагадаємо, ХК "Піттсбург" став останнім фіналістом Кубку Стенлі.