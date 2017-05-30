Хоккеисты "Питтсбурга" открыли счет в финале Кубка Стэнли

Победную шайбу за 3:17 до конца третьего периода при счете 3:3 забил Джейк Гюнтцель. До этого "Питтсбург" не мог нанести ни одного броска по воротам Пекки Ринне ровно 37 минут - начиная с конца первой 20-минутки.

"Да, это не хрестоматийная ситуация игра была несовершенной, но мы нашли способ победить. Нам есть над чем работать. Мы должны больше времени проводить в чужой зоне и чаще бросать по воротам", - отметил капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.

Заметим, что второй матч серии состоится в среду также на домашнем льду Питтсбурге.

Напомним, ХК "Питтсбург" стал последним финалистом Кубка Стэнли.