Хокей: збірна України отримала розклад матчів на чемпіонаті світу в Польщі

Деталі

Вже у стартовий день протистоянь "жовто-блакитні" змагатимуться із Японією. На наступний день призначений поєдинок із господарями льоду. 28-го квітня збірна зіграє із Литвою, на наступний день із Естонією і завершить чемпіонат матчем проти Сербії 1-го квітня.

Варто зазначити, що Литва спустилась до України з Дивізіону ІА, коли серби піднялись із ІІА. До слова, сербська команда вперше за 10 років зіграє в Першому дивізіоні.

Доповнення

Збірна України у листопаді проведе тренувальний збір, а також у рамках міжнародного турніру у Будапешті зіграє два матчі проти Угорщини та Італії.