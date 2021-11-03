Хокей: збірна України отримала розклад матчів на чемпіонаті світу в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Катовіце (Польща) стартуватиме чемпіонат світу у дивізіоні I, групі B, де виступить збірна України. Став відомим календар поєдинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на УХЛ.
Деталі
Вже у стартовий день протистоянь "жовто-блакитні" змагатимуться із Японією. На наступний день призначений поєдинок із господарями льоду. 28-го квітня збірна зіграє із Литвою, на наступний день із Естонією і завершить чемпіонат матчем проти Сербії 1-го квітня.
Варто зазначити, що Литва спустилась до України з Дивізіону ІА, коли серби піднялись із ІІА. До слова, сербська команда вперше за 10 років зіграє в Першому дивізіоні.
Доповнення
Збірна України у листопаді проведе тренувальний збір, а також у рамках міжнародного турніру у Будапешті зіграє два матчі проти Угорщини та Італії.