Хоккей: сборная Украины получила расписание матчей на чемпионате мира в Польше

Детали

Уже в стартовый день противостояний "желто-голубые" сразятся с Японией. На следующий день назначен поединок с хозяевами льда. 28-го апреля сборная сыграет с Литвой, на следующий день с Эстонией и завершит чемпионат матчем против Сербии 1-го апреля.

Стоит отметить, что Литва спустилась к Украине из дивизиона ІА, когда сербы поднялись из ІІА. К слову, сербская команда впервые за 10 лет сыграет в Первом дивизионе.

Дополнение

Сборная Украины в ноябре проведет тренировочный сбор, а также в рамках международного турнира в Будапеште сыграет два матча против Венгрии и Италии.