Хокей: збірна України назвала склад на турнір у Будапешті

Деталі

З викликаних до лав національної команди не змогли прибути п’ятеро гравців — троє через позитивні тести на коронавірус, а ще двоє (оборонець “Донбаса” Андрій Григор’єв і нападник “Маріуполя” Сергій Бабинець) через травми.

Ще двоє гравців випали останньої миті. І якщо воротар “Сокола” Артур Оґанджанян не поїде в угорську столицю згідно з рішенням тренерів, то молодому оборонцеві киян Владиславу Герцику на заваді став стан здоров’я.

Загалом у Будапешт вирушить 22 хокеїсти.

Воротарі: Дмитро Кубрицький ("Сокіл“),Олег Петров (“Рулав Одд”)

Оборонці: Віталій Андрейків (“Донбас”), Денис Матусевич (“Маріуполь”), Пилип Пангелов-Юлдашев (“Донбас”), Іван Сисак (“Сокіл”), Павло Таран (“Краматорськ”), Євген Ратушний (“Дніпро”), Всеволод Толстушко (“Кременчук”)

Нападники: Роман Благий (“Маріуполь”), Микита Буценко (“Донбас”), Олексій Ворона (“Кременчук”), Тимур Гриценко (“Кременчук”), Іван Савченко (“Кременчук”), Вадим Мазур (“Маріуполь”), Віктор Захаров (“Донбас”), Ілля Коренчук (“Донбас”), Олександр Костиков (“Маріуполь”), Віталій Лялька (“Донбас”), Андрій Міхнов (“Сокіл”), Дмитро Німенко (“Сокіл”), Олександр Пересунько (“Донбас”)

Довідка

Крізь дані збори і участь в “Euro Ice Hockey Challenge” команда Вадима Шахрайчука готується до виступів на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, який відбудеться у польському Катовіце 25 квітня — 1 травня 2022 року. Суперниками “жовто-блакитної” команди, окрім господарів турніру, будуть команди Естонії, Литви, Японії та Сербії. Право підвищитися в класі і виступати в 2023-му в другому за силами дивізіоні світового хокею отримає переможець групи.