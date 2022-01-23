Хокей: хет-трик Денискіна приніс “Кременчуку” чергову перемогу в УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Зв’язка Денискін — Коробов допомогла ХК “Кременчук” здобути нелегку перемогу над херсонським “Дніпром” у першому для команди Олександра Савицького після виходу з лазарету матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Деталі
Зустріч господарі розпочали дуже енергійно і швидко повели в рахунку після того, як Андрій Денискін, об’їхавши ворота, просунув шайбу між стійкою і щитком Сергія Писаренка в сітку. Тай загалом у першому періоді “Кременчук” мав велику перевагу, проте надійність Писаренка і помилка в обороні, яка призвела до виходу один в нуль Віталія Кірющенкова, призвели до нічийного підсумку першої третини.
Старт другого періоду навпаки минув за переваги херсонців. “Кременчук” вистояв, а в середині матчу Денискін і Коробов закинули дві шайби, після яких господарі створили необхідне для перемоги підґрунтя.
“Щуки” ще спробували повернутися в гру після шайби Данила Тищенка, однак той же Денискін, закинувши самостійно і допомігши це зробити екс-оборонцеві “Дніпра” Денисові Матусевичу, вгамував запал суперника остаточно — 3:2.
Доповнення
Денискін, який зробив хет-трик, перед новим роком відзначився у воротах “Дніпра” трьома шайбами у грі, якою відкривалася льодова арена в Мелітополі.