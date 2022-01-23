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Хоккей: хет-трик Денискина принес “Кременчугу” очередную победу в УХЛ

Хоккей: хет-трик Денискина принес “Кременчугу” очередную победу в УХЛ

Киев • УНН

 • 17147 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Связка Денискин — Коробов помогла ХК “Кременчуг” одержать нелегкую победу над херсонским “Днепром” в первом для команды Александра Савицкого после выхода из лазарета матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

Детали

Встречу хозяева начали очень энергично и быстро повели в счете после того, как Андрей Денискин, объехав ворота, просунул шайбу между штангой и щитком Сергея Писаренко в сетку. Да и в целом в первом периоде “Кременчуг” имел большое преимущество, однако надежность Писаренко и ошибка в обороне, которая привела к выходу один в ноль Виталия Кирющенкова, привели к ничейному итогу первой трети.

Старт второго периода наоборот прошел при преимуществе херсонцев. “Кременчуг” выстоял, а в середине матча Денискин и Коробов забросили две шайбы, после которых хозяева создали необходимый для победы подоплеку.

“Щуки” еще попытались вернуться в игру после шайбы Данила Тищенко, однако тот же Денискин, закинув самостоятельно и помог это сделать экс-защитнику “Днепра” Денису Матусевичу, охладил пыл соперника окончательно— 3:2.

Дополнение

Денискин, который сделал хет-трик, перед новым годом отметился в воротах “Днепра” тремя шайбами в игре, которой открывалась ледовая арена в Мелитополе.

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