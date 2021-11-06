Хокей: “Донбас” підсилився чемпіоном Латвії

Що відомо

У складі команди Павла Мікульчика Спруктс виступатиме під номером “44”.



Деталі

Гатіс Спруктс кілька років входив у систему ризького “Динамо”, 4 роки виступав за ХК “Рига” у МХЛ (142 гри, 39 очок — 11+28). Сезон-2017/18 провів в австрійському Кіцбюелі, виступаючи в Альпійській хокейній лізі.

Починаючи з сезону-2019/20, Спруктс виступав у чемпіонаті Латвії. У складі “Земгале” провів 35 матчів, набравши 52 очки (19+33) і став найрезультативнішим гравцем чемпіонату. Сезон-2020/21 провів в “Олімпі” Рига, ставши чемпіоном Латвії — 41 матч, 34 очки (10+24). Цьогорічний сезон також розпочав в “Олімпі”, провів 10 матчів, заробивши 5 очок (2+3).

Центрфорвард має досвід виступу у юніорській та молодіжній збірних Латвії, володар золотих медалей юніорського та молодіжного чемпіонів світу у дивізіоні 1А, а також бронзовій медалі молодіжного чемпіонату у дивізіоні 1А.



Нагадаємо

ХК “Маріуполь” вдруге поспіль зазнав поразки від чинного чемпіона України.