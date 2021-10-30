ХК "Маріуполь" вдруге поспіль зазнав поразки від чинного чемпіона України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У рамках перенесеного матчу 9-го туру Української хокейної ліги "Донбас" вдруге за три дні приймав "Маріуполь". Про це інформує пресслужба УХЛ, передає УНН.
Деталі
Після досить щільного минулого матчу перший період донеччани вирішили провести впевненіше, оформивши перевагу вже зі стартової двадцятихвилинки. Так, ще на екваторі періоду першу шайбу у сезоні закинув Філіп Пангелов-Юлдашев, а потім рахунок подвоїв Віталій Лялька.
У другому періоді господарі матчу не зменшили обертів і змогли довести рахунок до впевнених 5:0, фактично знявши питання про переможця матчу. Спочатку двічі закинув Олександр Пересунько, оформивши другий дубль за три дні, а під завісу періоду другим голом у сезоні відзначився Ілля Коренчук.
У третьому відрізку зустрічі Германа Квасенка у воротах Маріуполя замінив Максим Дуве, який зміг утримати свої ворота на замку аж до кінця періоду. А ось "Маріуполю" під кінець матчу вдалося закинути гол престижу - у форматі 5 на 3 відзначився Роман Алексєєв. Матч завершився з рахунком 5:1 на користь донеччан.
Доповнення
У турнірній таблиці чинні чемпіони країни йдуть другими поступаючись одним балом "Соколу" (21 проти 22). "Маріуполь" четвертий із 17 пунктами.