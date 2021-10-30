ХК "Мариуполь" второй раз подряд потерпел поражение от действующего чемпиона Украины

Подробности

После довольно плотного прошедшего матча первый период дончане решили провести увереннее, оформив преимущество уже со стартовой двадцатиминутки. Еще на экваторе периода первую шайбу в сезоне забросил Филипп Пангелов-Юлдашев, а затем счет удвоил Виталий Лялька.

Во втором периоде хозяева матча не сбавили обороты и смогли довести счет до уверенных 5:0, фактически сняв вопрос о победителе матча. Сначала дважды забросил Александр Пересунько, оформив второй дубль за три дня, а под занавес периода вторым голом в сезоне отличился Илья Коренчук.

В третьем отрезке встречи Германа Квасенко в воротах Мариуполя заменил Максим Дуве, который смог удержать свои ворота на замке до конца периода. А вот “Мариуполю” на исходе матча удалось забросить гол престижа — в формате 5 на 3 отличился Роман Алексеев. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу дончан.

Дополнение

В турнирной таблице действующие чемпионы страны идут вторыми, уступая один балл “Соколу” (21 против 22). “Мариуполь” четвёртый с 17 пунктами.