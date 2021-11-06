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Хоккей: “Донбасс” усилился чемпионом Латвии

Киев • УНН

 • 17475 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Хоккейный клуб “Донбасс” заключил контракт с 25-летним форвардом из Латвии Гатисом Спруктсом. Соглашение рассчитано на 1 год. Об этом информирует пресс-служба дончан, передает УНН.

Хоккей: “Донбасс” усилился чемпионом Латвии

Что известно

В составе команды Павла Микульчика Спруктс будет выступать под номером “44”.

Детали

Гатис Спруктс несколько лет входил в систему рижского “Динамо”, 4 года выступал за ХК “Рига” в МХЛ (142 игры, 39 очков — 11+28). Сезон-2017/18 провел в австрийском Кицбюэле, выступая в Альпийской хоккейной лиге.

Начиная с сезона-2019/20, Спруктс выступал в чемпионате Латвии. В составе “Земгале” провел 35 матчей, набрав 52 очка (19+33) и стал самым результативным игроком чемпионата. Сезон-2020/21 провел в “Олимпе” Рига, став чемпионом Латвии — 41 матч, 34 очка (10+24). Нынешний сезон также начал в “Олимпе”, провел 10 матчей, заработав 5 очков (2+3).

Центрфорвард имеет опыт выступления в юниорской и молодежной сборных Латвии, обладатель золотых медалей юниорского и молодежного чемпионов мира в дивизионе 1А, а также бронзовой медали молодежного чемпионата в дивизионе 1А.

Напомним

ХК “Мариуполь”во второй раз подряд потерпел поражение от действующего чемпиона Украины.

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