Хмарно з дощем: яка погода очікує Київщину 7 жовтня
Київ • УНН
У понеділок на Київщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями та дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°, у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°.
У понеділок, 7 жовтня, на Київщину очікує легка прохолода та невеликий дощ. Про це заявили в Укргідрометцентрі, передає УНН.
Деталі
Прогноз погоди на 7 жовтня по Київщині: хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°
В Києві тим часом вночі очікується температура близько 10°, а вдень до 12-14°.
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