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Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 114914 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 141427 перегляди

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Хмарно з дощем: яка погода очікує Київщину 7 жовтня

Хмарно з дощем: яка погода очікує Київщину 7 жовтня

Київ • УНН

 • 22738 перегляди

У понеділок на Київщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями та дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°, у Києві вночі близько 10°, вдень 12-14°.

У понеділок, 7 жовтня, на Київщину очікує легка прохолода та невеликий дощ. Про це заявили в Укргідрометцентрі, передає УНН.

Деталі

Прогноз погоди на 7 жовтня по Київщині: хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°

- кажуть синоптики. 

В Києві тим часом вночі очікується температура близько 10°, а вдень до 12-14°. 

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Ураган Кірк наближається до Європи: Німеччині загрожує потужний шторм06.10.24, 15:12 • 20653 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиївКиївщина

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