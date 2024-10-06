Облачно с дождем: какая погода ожидает Киевскую область 7 октября
Киев • УНН
В понедельник на Киевщине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и дождь. Температура ночью 7-12°, днем 11-16°, в Киеве ночью около 10°, днем 12-14°.
В понедельник, 7 октября, Киевскую область ожидает легкая прохлада и небольшой дождь. Об этом заявили в Укргидрометцентре, передает УНН.
Детали
Прогноз погоды на 7 октября по Киевской области: облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 7-12°, днем 11-16°
В Киеве тем временем ночью ожидается температура около 10°, а днем до 12-14°.
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