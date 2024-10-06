Облачно с дождем: какая погода ожидает Киевскую область 7 октября

В понедельник, 7 октября, Киевскую область ожидает легкая прохлада и небольшой дождь. Об этом заявили в Укргидрометцентре, передает УНН.

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Прогноз погоды на 7 октября по Киевской области: облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 7-12°, днем 11-16° - говорят синоптики.

В Киеве тем временем ночью ожидается температура около 10°, а днем до 12-14°.

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